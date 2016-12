AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Der Verrat AUS 2009 16:9 Merken Die Hammersley wird durch ein Mayday zu einer Yacht gerufen, die auf ein Riff gelaufen ist und zu sinken droht. An der Unglücksstelle angekommen gelingt es Bomber unter Einsatz ihres Lebens die beiden Bootsinsassen Jila und Brad vor dem Ertrinken retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, Adam Todd Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12