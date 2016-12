Zee.One 04:15 bis 05:55 Actionfilm Commando - A One Man Army IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei einer Militärübung im unwegsamen chinesisch-indischen Grenzgebiet kommt es zu einem schwerwiegenden Unfall: Der Hubschrauber einer indischen Spezialeinheit stürzt über einem reißenden Fluss ab. Elitesoldat Karan überlebt den Absturz als einziger. Kurz darauf wird er von chinesischen Militärs aufgegriffen. Doch Karans Flug wird von den chinesischen Behörden als Spionageaktion eingestuft. Um eine diplomatische Krise abzuwenden, verleugnet die indische Regierung ihren eigenen Mann. Karan droht die Todesstrafe. Auf sich allein gestellt, bricht er aus dem Militärgefängnis aus und schlägt sich bis in die Grenzregion durch. Dort gerät Karan einem lokalen Gangsterboss in die Quere und damit in große Schwierigkeiten. Für den hartgesottenen Soldaten beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Bereits im jungen Alter von drei Jahren begann Hauptdarsteller Vidyut Jamwal mit Kampfsporttraining. Für die zahlreichen Actionsequenzen in "Commando" drehte er daher alle Stunts selbst, was ihm den Ruf als "Indiens Antwort auf Bruce Lee" einbrachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vidyut Jamwal (Karanvir Dogra) Pooja Chopra (Simran Kaur) Jaideep Ahlawat (Amrit Kanwal / AK 74) Dimple Bagrey (Simrit's Mother) Sukhwinder Chahal (Defence Minister) Sohrab Handa (Simrit's Father) Darshan Jariwala (Col. Akhilesh Sinha) Gäste: Gäste: Nathalia Kaur Originaltitel: Commando Regie: Dilip Ghosh Drehbuch: Ritesh Shah Kamera: Sejal Shah Musik: Mannan Shaah Altersempfehlung: ab 18