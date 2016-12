Zee.One 20:15 bis 22:45 Drama Parineeta - Das Mädchen aus Nachbars Garten IND 2005 20 40 60 80 100 Merken Kalkutta, 1962: Seit den Tagen ihrer Kindheit sind Shekhar und Lolita unzertrennlich, denn die Familien beider leben seit jeher nebeneinander in wunderschönen alten Häusern. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern ist Lolita bei ihrem Onkel Gurcharan und dessen Frau und Tochter aufgewachsen. Doch nun ist Gurcharan in finanzieller Not, seit er in Rente gehen musste und die Ersparnisse sich langsam aufgebraucht haben. Shekhars Familie hingegen lebt im Überfluss. Für Shekhars Vater Naveen, einen erfolgreichen Geschäftsmann, zählt nichts außer dem Profit. Von seinem Sohn verlangt er, dass er ähnliche Prioritäten setzt, um eines Tages in seine Fußstapfen treten zu können. Doch Shekhar verbringt seine Tage lieber damit, in Gesellschaft von Lolita Musik zu komponieren. Aus der engen Freundschaft der beiden werden schließlich tiefere Gefühle. Doch Shekhars Vater will, dass sein Sohn die reiche, aber hinterhältige Gayatri heiratet. Der Konflikt spitzt sich zu, als eines Tages plötzlich Girish auftaucht, der wohlhabende Bruder einer anderen Nachbarin. Auf den ersten Blick verliebt er sich in Lolita. Shekhar kocht vor Eifersucht. Doch das Schicksal arbeitet gegen die ihn: Als Lolita herausfindet, dass ihr Onkel sein Haus an Shekhars Vater verpfändet hat und dieser es zu einem schicken Hotel umbauen will, drohen die Umstände, die beiden Liebenden für immer zu entzweien. In betörenden Bildern entfaltet sich die zeitlose, von Missverständnissen und Tragik gezeichnete Liebesgeschichte zwischen dem reichen Shekhar und der armen Lolita, die auf dem gleichnamigen bengalischen Romanklassiker beruht. Das Spielfilm-Debut von Ex-Werbefilmer Pradeep Sarkar wurde nicht nur von der Kritik gefeiert, sondern räumte auch bei den Film Fare Awards groß ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saif Ali Khan (Shekhar Roy) Vidya Balan (Lalita) Sanjay Dutt (Girish Sharma) Diya Mirza (Gayetri Tatya) Raima Sen (Koel) Sabyasachi Chakraborty (Navinchandra Roy) Ninad Kamat (Ajit) Originaltitel: Parineeta Regie: Pradeep Sarkar Drehbuch: Vidhu Vinod Chopra, Pradeep Sarkar, Rekha Nigam Kamera: S. Natarajan Subramaniam Musik: Shantanu Moitra