Disney Cinemagic 04:50 bis 06:10 Komödie Das Verpuffungsphänomen USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Die Eltern von Eddie und Marie sind Erfinder, die an einer Zeitmaschine arbeiten. Doch anstatt sie in die Vergangenheit zurückzuschicken, macht die Maschine sie immer jünger. Nun brauchen sie dringend die Hilfe ihrer Kinder, bevor das Verpuffungsphänomen eintritt und sie verschwinden.... Schauspieler: Tahj Mowry (Eddie Ballard) Raquel Lee (Marie Ballard) Mark Curry (Norton Ballard) Dawnn Lewis (Marigold Ballard) Jan Felt (Corky) Haley McCormick (Lizzie Cook) Karl Wilson (Mr. Paul) Originaltitel: The Poof Point Regie: Neal Israel Drehbuch: Stu Krieger Kamera: Robert Seaman Musik: Christopher Brady, Peter Weiland