Disney Cinemagic 16:45 bis 18:25 Komödie StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars GB 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jaden ist ein leidenschaftlicher Streetdancer, sein Können präsentiert er gerne im heimischen Jugendclub 'Alte Garage'. Aber der beliebte Freizeittreffpunkt soll geschlossen werden. Um die "Garage" doch noch zu retten, schlägt Jaden vor, eine Benefizveranstaltung zu organisieren, bei der das nötige Geld gesammelt werden soll. Bei dem Talent-Wettbewerb will auch der tänzerisch völlig unbegabte Ethan auftreten und muss nun eine schlagkräftige eigene Truppe zusammenstellen, wenn er sich nicht blamieren will. Doch als der Tag des großen Wettbewerbs näher rückt, häufen sich die Probleme. Tanzen ist die größte Leidenschaft von Jaden (Akai Osei-Mansfield). Der junge Streetdancer nutzt jede Gelegenheit, um sein Können zusammen mit anderen Teenagern im angesagten Jugendclub seines Heimatortes zu präsentieren. Als der Club geschlossen werden soll, ist Jaden fest entschlossen, das zu verhindern. Gemeinsam mit seinem Freund, dem schlagfertigen Ethan (Theo Stevenson), organisiert er eine Charity-Show, deren Einnahmen die Schließung des Clubs verhindern sollen. Für den Haupt-Act wollen Jaden und Ethan eine eigene Streetdance-Gruppe zusammenstellen. Doch das ist leichter gesagt, als getan, denn die tanzbegeisterten Kids, die für ihre Crew tanzen wollen, haben allesamt zwei linke Füße. Jaden und Ethan geben jedoch nicht auf, um ihren Club zu retten. Doch allzu viel Zeit bleibt den beiden nicht mehr . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theo Stevenson (Ethan) Akai Osei-Mansfield (Jaden) Ashley Jensen (Gina) Fleur Houdijk (Amy) Dominic Herman-Day (Tim) Amelia Clarkson (Rebecca) Gamal Toseafa (Brian) Originaltitel: StreetDance: All Stars Regie: Ben Gregor Drehbuch: Paul Gerstenberger Kamera: Ben Wheeler Musik: Simon Woodgate