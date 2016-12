National Geographic People 05:50 bis 06:15 Dokumentation David Rocco's Dolce India Golf und andere Delikatessen CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf seiner kulinarischen Reise durch Indien strandet David in Delhi. Bei einer Sightseeing-Tour durch die Straßen der Altstadt lässt sich der kanadische Starkoch an Imbissständen die Spezialitäten der lokalen Küche schmecken. Anschließend stattet er dem ITC Grand Bharat einen Besuch ab. Die Luxusherberge liegt rund 45 Kilometer außerhalb und ist eines der ältesten Fünf-Sterne-Hotels des Landes. Nach einer Runde Golf trifft sich David mit Chefkoch Shiveet und zaubert ein köstliches Grillgericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's India

