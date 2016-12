National Geographic People 18:15 bis 18:40 Reportage David Rocco's Dolce Vita Suppen CDN 2010 2016-12-29 11:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Suppe ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Schon in der Steinzeit gehörte sie zu den wichtigsten Speisen. Sämtliche Eintöpfe, Saucen oder Brühen stammen von ihr ab. Selbst das Wort Suppe ist uralt und kommt vom westgermanischen "supp", das ursprünglich eine breiige Speise bezeichnete. David fokussiert sich in dieser Episode auf die Zubereitung einfacher aber herzhafter und gesunder Suppen. Dabei bedient er sich alltäglicher Zutaten und ein paar saisonaler Gemüsesorten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita