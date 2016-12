National Geographic People 13:45 bis 14:30 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Woche geht es um einige delikate Fälle, die sich vornehmlich unter der Gürtellinie abspielen. So wird Dr. Heather Watson von Eric zu Rate gezogen. Der Franzose wirkt sehr erschöpft und leidet sowohl unter Schwindelanfällen als auch unter juckenden Hämorrhoiden, die ihn die ganze Nacht wachgehalten haben. Unablässiges Kratzen während des Schlafs hat zu größeren Blutungen geführt und nun befürchtet er, auch noch Würmer zu haben. Dr. Watson hält seine Selbstdiagnose für unwahrscheinlich und macht einige Tests, um eine Anämie auszuschließen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice