National Geographic People 07:25 bis 07:45 Dokumentation David Rocco's Amalfi Getaway Wein CDN 2012 2017-01-08 10:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Amalfiküste ist weniger für ihre Weine bekannt, aber David entdeckt, dass das Klima es den lokalen Weingütern ermöglicht, köstliche Trauben anzubauen und die besten Weine Italiens herzustellen. David besucht eines der höchstgeachteten Weingüter der Küste, das von den Freunden Andrea und Marisa betrieben wird. Hier kocht er ein traditionelles Gericht mit Tintenfisch, bei dem die geheime Zutat Wein ist. David besucht einen spektakulären Fjord und nimmt in Ravello an einem Weinfestival teil, das auch "Sagra" genannt wird. Hier kostet er rustikale Gerichte, die für den Anlass vorbereitet wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Amalfi Getaway

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 376 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 136 Min.