National Geographic Wildlife 21:15 bis 21:45 Dokumentation Auf den Spuren von Crocodile Dundee Hunde-Rettung AUS 2015 2016-12-30 06:00 Stereo 16:9 HDTV Matt befreit die Rinderfarm seines Freundes Paul von Krokodilen. Zunächst scheint das Problem tatsächlich gelöst, doch als drei von Pauls Hunden in der Dämmerung verschwinden und nach einer Weile nur zwei von ihnen zurückkehren, wird klar: Die Angelegenheit ist doch komplizierter als zunächst erwartet. Und tatsächlich - um sie herum scheint es von Krokodilen plötzlich nur so zu wimmeln. In den Wasserlöchern der Rinder, auf den teilweise überschwemmten Weiden und sogar an einem nahegelegenen Touristenort tauchen zahllose Echsen auf. Das wird definitiv kein leichter Job für Matt... Originaltitel: Outback Wrangler