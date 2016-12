National Geographic Wildlife 19:20 bis 20:10 Dokumentation Die Tierarzt-Uni Das große Ganze USA 2015 2016-12-29 04:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich hatte sich Aria den Einstieg in die praktische Veterinärausbildung ein bisschen einfacher vorgestellt. Ein kleines, leicht zu behandelndes Tier wäre schön gewesen. Doch nun bekommt sie es mit einer ausgewachsenen Kuh zu tun, die obendrein auch noch blind ist. Während Aziza und Singen etwas über die Pflege von Pferden lernen, besucht Sam den Fachbereich der Onkologie. Hier dreht sich alles um einen Welpen namens Chance, der möglicherweise Krebs hat - eine höchst ungewöhnliche Krankheit für einen Hund in diesem Alter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vet School