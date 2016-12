National Geographic Wildlife 17:40 bis 18:30 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Richtiges Spazierengehen USA 2016 2016-12-29 06:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Labradormischling Tic Tac hat zu viel Energie - keine guten Voraussetzungen für ein Leben auf einem Boot. Cesar erklärt Tic Tacs Besitzern Krystal und Anthony, wie sie ihrem Vierbeiner genügend Auslauf verschaffen und ihm beibringen, Fußgänger und Radfahrer dabei nicht zu belästigen. Anschließend folgt der Hundeprofi einem Notruf von Robo und Adam. Die beiden Biker sind frustriert, weil Amigo, der Mischling ihres Kumpels Evan, ständig rumspringt und bellt, wenn sie ihre Motorräder pflegen wollen. Cesar zeigt den Jungs, wie Amigo ihnen in Zukunft friedlich wie ein Lamm bei ihrem Hobby zuschaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue