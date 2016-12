National Geographic Wildlife 13:35 bis 14:25 Dokumentation Wildtiere vor der Kamera SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Episode von "Wildtiere vor der Kamera" ist garantiert nichts für schwache Nerven. Unter anderem zeigt die Serie, wie ein Rudel von Hyänen ein wehrloses Büffelkalb attackiert und schließlich tötet. Außerdem wird ein argloser Unterwasserfilmer plötzlich von einem Hai überrascht, der ohne Vorwarnung zubeißt. Und schließlich wäre da ein Impala, das von Wildhunden bei lebendigem Leib verspeist wird. Aber es gibt auch Momente des tierischen Zusammenhalts: Eine Elefantenherde rettet einem Büffel das Leben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caught In the Act