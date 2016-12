National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:35 Dokumentation Tierisch abgefahren Überlebenskünstler NZ 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Was tun, wenn Unheil droht? Für wildlebende Tiere ist jeder Tag ein Kampf ums nackte Überleben. Lebensraum und Beute sind rar, der Wettstreit um Revier und Fortpflanzung tobt unerbittlich. Von ausgeklügelter Ingenieurskunst bis hin zu rasanten Fluchtmanövern - die N24-Dokumentation zeigt in spektakulären Nahaufnahmen, welche faszinierenden Strategien und Techniken im täglichen Kampf unserer Tierwelt über Leben oder Tod entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Animal Countdown

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 232 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 88 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 32 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 32 Min.