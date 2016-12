National Geographic Wildlife 07:10 bis 07:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Hab keine Angst, Babygirl! USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Suzie Dove Miles hatte früher bereits einen Hund. Als sie hört, dass ein Dobermann in einem Tierheim ein neues Zuhause sucht, zögert sie nicht lange und nimmt das Tier mit dem Namen Baby Girl bei sich auf. Bald schon stellt sich jedoch heraus, dass Baby Girl extrem ängstlich auf fast alles reagiert. Ungewohnte Geräusche, offene Schubladen in der Küche oder der Linoleumboden im Flur versetzten Baby Girl in Angst und Schrecken. Woher kommt die scheinbar grundlose Panik? Cesar macht sich auf den Weg zu Suzie, um die Ursachen für das krankhafte Verhalten des Dobermanns zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 380 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 140 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 140 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 140 Min.