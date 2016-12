National Geographic 04:35 bis 05:25 Dokumentation Antike Mega-Bauwerke El Khazneh - Das Schatzhaus des Pharao GB, USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Einst war sie die Hauptstadt der Nabatäer, heute gilt sie als eines der großartigsten Kulturdenkmäler der Welt - Petra, die faszinierende Felsenstadt in der jordanischen Wüste. Höhepunkt dieses architektonischen Wunders ist El Khazneh, das Schatzhaus des Pharao - ein aus dem Felsen gehauenes Gebäude, bei dem es sich in Wirklichkeit um einen Grabtempel handelt. Die Dokumentation entführt die Zuschauer auf eine Zeitreise in die Antike und spürt den Geheimnissen der Khazneh nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Megastructures