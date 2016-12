National Geographic 02:50 bis 03:40 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Belagerungszustand USA 2009 2017-01-04 20:05 Dolby 16:9 Merken Nogales befindet sich im Grunde in einer Art Belagerungszustand. Die Stadt zieht Schmuggler, Flüchtlinge und Schleuserbanden magisch an. Um der Probleme, die das mit sich bringt, Herr zu werden, setzt die amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde drei Teams ein, die die Grenzregion von der Luft aus, auf dem Boden und sogar unterirdisch kontrollieren. In der heutigen Episode verfolgen die Beamten eine Bande von Menschenhändlern und führen eine Razzia durch. Außerdem entdecken sie ein unterirdisches Tunnelsystem und werden Zeugen des Ausbruchs einer Epidemie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 391 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 191 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 121 Min. Doktorspiele

Komödie

ProSieben 02:00 bis 03:35

Seit 91 Min.