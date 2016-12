National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Panik über dem Pazifik CDN 2006 Dolby 16:9 HDTV Merken Ein Flugzeug ist ein komplexes System, bei dem jedes einzelne Element perfekt funktionieren muss - andernfalls droht eine Katastrophe. Beim China Airlines Flug 006 kamen am 19. Februar 1985 eine ganze Reihe kleinerer Probleme zusammen, die Crew und Passagiere der Boeing 747 in Panik versetzten. Die Maschine befand sich auf einem Direktflug von Taipeh nach Los Angeles. 550 Kilometer nordwestlich von San Francisco gab es einen Defekt am vierten Triebwerk, und dann brach eine Kettenreaktion los. Der Jet drehte sich und flog auf dem Rücken. Innerhalb von nur zwei Minuten verlor die Boeing 9.000 Meter Höhe und versank in einer dichten Wolkendecke. Dabei brach ein Teil des Hecks ab. Außerdem wurde für die Landung wichtige hydraulische Flüssigkeit verloren. Trotzdem brachte der Pilot die Maschine halbwegs sicher auf den Boden. Der Beinahe-Katastrophe folgte eine Untersuchung, bei der menschliches Versagen als Ursache ermittelt wurde. Das Problem des Jetlags war von allen Beteiligten unterschätzt worden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Frank Nakashima (Captain Ho) Dominic Fung (First Officer Chang) Russell Yuen (Flight Engineer Wei) Zoe Doyle (Flight Attendant- Economy) Craig Stanghetta (Alex Knoll) Reon Lucas (Sexsan Caniyo) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Rodney Gibbons Drehbuch: Carl Knutson Musik: Anthony Rozankovic