National Geographic 18:20 bis 19:15 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Manchester United CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 6. Februar 1958 war ein schwarzer Tag für die internationale Luftfahrt und eine Katastrophe für den englischen Fußball. An diesem Tag starben sieben Spieler des Vereins Manchester United bei einem Crash auf dem Flughafen München-Riem. Was war passiert? Die Mannschaft von Trainer Matt Busby hatte sich gerade bei Roter Stern Belgrad für das Halbfinale des Europapokals qualifiziert und befand sich auf dem Heimflug. Beim Zwischenstopp in München sollte das Flugzeug aufgetankt werden. Nach dem Tanken kehrt die Maschine des British-European-Airways-Flugs 609 auf die Startbahn zurück. Sie beschleunigt, doch kurz bevor sie abheben könnte, nimmt die Geschwindigkeit urplötzlich ab. Das Flugzeug kracht ohne den Boden zu verlassen am Ende der leicht verschneiten Piste in ein Haus mit angrenzendem Treibstofflager. Es kommt zu einer gewaltigen Explosion, bei der 23 der 44 Menschen an Bord ums Leben kommen. Der Mittelfeldspieler Duncan Edwards stirbt zwei Wochen später, zwei Teamkollegen sind so schwer verletzt, dass sie nie wieder Fußball spielen können. Wer war verantwortlich für die Katastrophe? Der Kapitän? Die Flughafenverwaltung, die die Schneemenge auf der Piste unterschätzt hatte? "Mayday - Alarm im Cockpit" untersucht das "Munich Air Disaster", das zugleich das Ende einer der besten Fußballmannschaften der Welt bedeutete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Paul Essiembre (Captain Thain) Alex Poch-Goldin (First Officer Raiment) Gareth Moyse (Harry Gregg) John Nelles (Hans Reichel) Bruce Hunter (Munich Air Traffic Contoller) Dwight McFee (Matt Busby) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: James Hyslop Drehbuch: Gary Lang Musik: Anthony Rozankovic