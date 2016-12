National Geographic 14:50 bis 15:50 Dokumentation Antike Mega-Bauwerke Die Alhambra GB, USA 2008 2016-12-28 03:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Alhambra entstand im Jahre 1238, als sich der maurische Sultan Muhammad I nach Granada transferierte, um seine Familie dort in einer sicheren Bastion von den Angriffen der Christen zu schützen. Die Fertigstellung der Alhambra zog sich über Jahre. Wie gelang es dem Sultan, diese einmalige Festung zu bauen? Und woher nahm er das Wasser für die vielen Brunnen im Inneren seines Palastes? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Frisby (Narrator) Amira Bennison (Herself - Historian) Antonio Malpica (Himself - Landscape Historian) Eddie McCann (Himself - Civil Engineer) Antonio Orihuela (Himself - Architect and Researcher) Fairchild Ruggles (Herself - Architectural Historian) Originaltitel: Ancient Megastructures Regie: Mike Ibeji Kamera: Patrick Duval Musik: Michael Plowman