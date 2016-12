National Geographic 12:15 bis 13:10 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Die "Independence of the Seas" - Der Luxusliner GB 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Die 2008 in Dienst gestellte "Independence Of The Seas" ist mit 340 Metern Länge und 56 Metern Breite das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Der Gigant verfügt über 18 Decks und hat Platz für über 4.300 Passagiere. Den reibungslosen Ablauf an Bord bewerkstelligt eine 1.360 Personen starke Besatzung. "Big, Bigger, Biggest" zeigt, welche technologischen Errungenschaften die Schiffsbauer überhaupt erst in die Lage versetzten, ein derartiges Mega-Schiff bauen zu können. Wegweisend waren bereits die Entwicklungen der "SS Great Britain" von 1845, dem ersten Schiff mit Eisenrumpf und Propellerantrieb, sowie die "RMS Queen Mary", die von Mitte der 30er Jahre bis 1967 im Einsatz war. Mit aufschlussreichen Computeranimationen und reichhaltigem Archivmaterial erzählt diese Folge die faszinierende Geschichte der Giganten der Meere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big, Bigger, Biggest