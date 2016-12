National Geographic 10:40 bis 11:30 Dokumentation Yukon Gold Die Uhr tickt CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Cam will sein hochgestecktes Saisonziel von 1.500 Unzen Gold um jeden Preis erreichen und sucht deshalb gleich an zwei Stellen nach dem begehrten Edelmetall. Doch als plötzlich eine der Quellen versiegt, muss er sich einen Plan B einfallen lassen. Den braucht auch Karl. Er ist mit seiner Crew immer noch am Sulphur Creek, obwohl er längst weg sein wollte. Wird er seine Leute ein letztes Mal motivieren können? Nika und Chris sind indessen überaus optimistisch, denn sie haben eine vielversprechende Schürfstelle gefunden. Jetzt darf nur das Equipment nicht den Geist aufgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold