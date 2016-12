Kinowelt 22:05 bis 23:35 Actionfilm Bronson GB 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Michael Peterson ist 22 Jahre alt, als er mit einer abgesägten Schrotflinte ein Postamt in Little Sutton überfällt. Seine Beute: knapp 27 Pfund und sieben Jahre Zuchthaus. Aufgrund verschiedenster Vorfälle innerhalb der Gefängnismauern - darunter Wärtermisshandlungen, Entführungen und Anstiftung zum Gefängnisaufstand - wird seine Strafe fortdauernd verlängert. Von den folgenden 35 Jahren Zuchthaus verbringt er 30 in Isolationshaft. Erst hier vollendet sich Petersons kompromisslose Persönlichkeit. Erst hier wird aus dem Problem-Teenager "Charles Bronson" die lebende Legende: der gewalttätigste Sträfling Großbritanniens, der bis heute einsitzt. Tom Hardy ("RocknRolla", "Layer Cake") liefert in diesem Molotow-Cocktail aus Action, Gewalt und Kunst seine bisher beste schauspielerische Leistung. "Bronson" gibt Einblick in das Leben Prestons und spannt dabei den Bogen von Humor bis hin zum totalen Entsetzen. Basierend auf der wahren Geschichte Michael Prestons - genannt "Charles Bronson" - der immer noch sein Dasein im Gefängnis verbringt! "Alleine Tom Hardys furioses und total durchgeknalltes Spiel [...] ist es schon wert, sich die Geschichte um Englands wohl bekanntesten Inhaftierten zu Gemüte zu führen." (Quelle: Movie Maze) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hardy (Charles Bronson / Michael Peterson) Kelly Adams (Irene) Katy Barker (Julie) Amanda Burton (Charlies Mutter) Andrew Forbes (Charlies Vater) Mark Devenport (Krankenschwester) Jon House (Webber) Originaltitel: Bronson Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Brock Norman Brock, Nicolas Winding Refn Kamera: Larry Smith Musik: Johnny Jewel Altersempfehlung: ab 16