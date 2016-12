Kinowelt 20:15 bis 22:05 Komödie Local Hero GB 1983 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weil er ihn fälschlicherweise für einen Schotten hält, schickt der amerikanische Ölmagnat und Multimillionär Happer seinen Manager MacIntyre in ein abgelegenes schottisches Fischerdorf, um es aufzukaufen und darauf eine riesige Raffinerie inklusive Ölhafen zu errichten. Doch vor Ort wird MacIntyre unerwartet herzlich empfangen und lässt sich vom ländlichen Charme und den Reizen der Dorfbewohner einwickeln. Er will lieber das örtliche Hotel und die Kneipe führen und verliebt sich in die Frau des Hoteliers. Happer merkt bald, dass etwas nicht stimmt und reist persönlich in die schottische Provinz. Bald geschieht, was niemand für möglich gehalten hätte: Der Ölmagnat entdeckt die Freuden des einfachen Lebens. Bill Forsyth gewann für seine bezaubernde Komödie den British Academy Award für die Beste Regie. Untermalt wird der Film von der großartigen Gitarrenmusik des "Dire Straits"-Leaders Mark Knopfler, die später weltberühmt wurde! kino.de urteilt: "'Local Hero' besticht durch liebenswerten Humor, bezaubernde Märchentöne, sanften Spott und originelle Figuren [...]." und Prisma-Online sagt "Brilliant". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Happer) Peter Riegert (MacIntyre) Denis Lawson (Gordon Urquhart) Fulton Mackay (Ben) Peter Capaldi (Oldsen) Norman Chancer (Moritz) Rikki Fulton (Geddes) Originaltitel: Local Hero Regie: Bill Forsyth Drehbuch: Bill Forsyth Kamera: Chris Menges Musik: Mark Knopfler Altersempfehlung: ab 12