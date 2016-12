Kinowelt 18:30 bis 20:15 Komödie Brust oder Keule F 1976 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der gefürchtete wie geachtete Restaurant-Kritiker und Autor eines Gastronomieführers, Charles Duchemin, versucht, den Großindustriellen Tricatel zu enttarnen, der in seiner Kette von Fastfood-Restaurants synthetisch erzeugte Lebensmittel anbietet. Zusammen mit seinem Sohn Gérard, der heimlich in einem Wanderzirkus als Clown arbeitet und das Erbe seines Vaters antreten soll, dringt Duchemin in Tricatels Fabrik ein. Der Plan geht zwar auf, jedoch verliert der Feinschmecker seinen Geschmackssinn, da er gezwungen wird, verdorbene Speisen zu essen. Bei einer TV-Sendung lässt er Tricatel mithilfe der gesammelten Beweise auffliegen und findet seinen untrüglichen Geschmackssinn wieder. "Eine der besten Komödien mit Frankreichs Superkomiker Louis de Funès ('Der Gendarm von Saint-Tropez', 'Fantomas'), dessen Slapstick wie immer zündet. Vom originellen Vorspann des im Scope-Format gedrehten Spaßes um Kochkultur bis zur Vater-Sohn-Story eine gelungene Attacke auf Massenware." (Quelle: Mediabiz.de) prisma-online meint: "Louis de Funès glänzt als cholerischer Gourmet und Restaurantkritiker, der gegen Plastik-Essen kämpft und sich eine große Schlacht gegen die skandalösen Fehlleistungen der Lebensmittelindustrie liefert." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Charles Duchemin) Coluche (Gérard Duchemin) Julien Guiomar (Jacques Tricatel) Claude Gensac (Marguerite #1) Ann Zacharias (Marguerite #2) Marcel Dalio (Schneider) Jean Martin (Zahnarzt) Originaltitel: L'Aile ou la Cuisse Regie: Claude Zidi Drehbuch: Claude Zidi, Michel Fabre Kamera: Claude Renoir, Wladimir Ivanov Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6