Kinowelt 10:35 bis 12:05 Abenteuerfilm Gold Diggers CDN, USA 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken Beth zieht mit ihrer Mutter in eine verschlafene Kleinstadt. Dort lernt sie als erste neue Freundin Jody kennen, die von dem alkoholsüchtigen Freund ihrer Mutter regelmäßig verprügelt wird. Jody sammelt schon lange alles, was sie zu der legendären Goldgräberin Molly Morgan finden kann. Eines nachts flieht Jody von zu Hause und die beiden Freundinnen machen sich auf die abenteuerliche Reise zum Bear Mountain, in dem ein riesiger Goldschatz verborgen sein soll. Dieses Unterfangen ist allerdings nicht ohne Gefahr für die beiden Teenager. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Ricci (Beth Easton) Anna Chlumsky (Jody Salerno) Polly Draper (Kate Easton) Brian Kerwin (Matt Hollinger) Diana Scarwid (Lynette Salerno) David Keith (Ray Karnisak) Gillian Barber (Grace Briggs) Originaltitel: Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain Regie: Kevin James Dobson Drehbuch: Barry Glasser Kamera: Ross Berryman Musik: Joel McNeely Altersempfehlung: ab 6