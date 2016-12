Kinowelt 09:10 bis 10:35 Komödie Swinging with the Finkels GB, USA 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vier ist zwei zu viel! Sara und Alvin sind eigentlich ein ganz normales Ehepaar mit überaus durchschnittlichen Interessen, Hobbies und Vorlieben. Sie könnten wunschlos glücklich sein, wäre im Ehebett nicht total die Luft raus. Das wollen die beiden nicht einfach so hinnehmen und versuchen ihr Sexleben mit allen denkbaren Mitteln anzukurbeln: Kamasutra, Tantra-Sex, Rollenspiele und Salatgurke - nichts bleibt unversucht, aber nichts hilft. Da scheint es nur noch eine Rettung zu geben: Swingen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Freeman (Alvin Finkel) Mandy Moore (Sarah Finkel) Jonathan Silverman (Peter) Melissa George (Janet) Jerry Stiller (Mr. Winters) Angus Deayton (Richard) Daisy Beaumont (Clementine) Originaltitel: Swinging with the Finkels Regie: Jonathan Newman Drehbuch: Jonathan Newman Kamera: Dirk Nel Musik: Mark Thomas Altersempfehlung: ab 12

