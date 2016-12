Disney XD 19:50 bis 20:15 Trickserie Star Wars Rebels Der Spitzenpilot USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Ezra und Sabine verbünden sich, um einen jungen Spitzenpiloten und seine Crew, die ihr Leben in einem Kampf leichtsinnig aufs Spiel setzen, zu bändigen. Nur so können sie ihre Heimat verteidigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars Rebels Regie: Bosco Ng Altersempfehlung: ab 6