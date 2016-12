Disney XD 18:05 bis 18:25 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Leos neue Familie USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Leo in das Haus seines neuen Stiefvaters einzieht, findet er im Keller ein geheimes Labor und lernt Chase, Adam und Bree kennen -- bionische Klone, die Teil eines streng geheimen Militärprojekts sind. Davenport, ein super-intelligenter und wohlhabender Erfinder, hat sie bis heute von der Außenwelt isoliert gehalten, doch als sie ausbrechen, um mit Leo einen Tag an in der Schule zu verbringen, beschließt Davenport, sie in eine andere Forschungsanlage zu verlegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase) Spencer Boldman (Adam) Kelli Berglund (Bree) Tyrel Jackson Williams (Leo) Hal Sparks (Donald Davenport) Angel Parker (Tasha Davenport) Will Forte (Eddy) Originaltitel: Lab Rats Regie: Guy Distad, Sean McNamara, Victor Gonzalez Drehbuch: Chris Peterson, Bryan Moore Kamera: Rick F. Gunter, Johnny Simmon Musik: Bert Selen