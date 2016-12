Disney XD 13:45 bis 14:05 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Leos neue Familie USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Um Leo zu trösten, weil er seine Freunde verliert, baut Davenport drei Roboter, die genauso wie Adam, Bree und Chase aussehen. Aus Verzweiflung darüber, dass sie in eine andere Forschungsanlage verlegt werden sollen, tun die echten Adam, Bree und Chase so, als seien sie diese Roboter, um zu Hause bleiben zu können. Der Plan erweist sich als Eigentor, als Davenport die drei auf Bitten Tashas auf dem Recyclinghof abliefert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Spencer Boldman (Adam) Billy Unger (Chase) Kelli Berglund (Bree) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Angel Parker (Tasha Davenport) Kodi Baker (Cute Guy With Soul full eyes) Originaltitel: Lab Rats Regie: Victor Gonzalez Drehbuch: Chris Peterson, Bryan Moore Kamera: Rick F. Gunter Musik: Bert Selen