Disney XD 10:30 bis 10:50 Trickserie Phineas und Ferb Teamwork USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Als die OOCA herausfindet, dass Doofenschmirtz in einem Zug sitzt, der nach Kanada fährt, reagiert Major Monogram sofort. Perry und Lyla, eine Agentin der KOOCA, müssen Doofenschmirtz nun zusammen aufhalten. Aber wie sich herausstellt, ist nicht Doofenschmirtz das Problem, sondern Lylas Erzfeind Professor Bannister! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Robert F Hughes, Sue Perrotto, Dan Povenmire Drehbuch: Kaz, Kim Roberson, Aliki Theofilo. G., John Mathot, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire