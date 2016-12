Disney Junior 16:30 bis 17:00 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Die Zebra-Rose / Kleiner Seedrache in Not USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg