FOX 04:40 bis 05:40 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Die Liebenden USA, GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Pazzis planen, Lorenzo und Giuliano am Ostersonntag zu ermorden. Der Türke erzählt Leonardo, wo er das Buch der Blätter finden kann. Lucrezia legt ein Geständnis ab, während Leonardo alles daran setzt, die Medicis zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Ben Loyd-Holmes (Condietere Battista) Ian Pirie (Captain Dragonetti) Rick Bacon (The Barge Captain) Tom Bateman (Giulino Medici) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Julian Court Musik: Bear McCreary