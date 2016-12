FOX 02:40 bis 03:45 SciFi-Serie Doctor Who Die Schneemänner GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach der tragischen Trennung von seinen Begleitern Amy und Rory, die von den Weinenden Engeln in der Zeit zurückgeschleudert wurden, reist der Doktor in London der viktorianischen Ära. Es ist der Weihnachtsabend - doch die friedliche Feststimmung wird durch eine außerirdische Bedrohung gestört, die sich ausgerechnet als harmloser Schneemann tarnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Tom Ward (Captain Latimer) Richard E. Grant (Dr. Simeon) Catrin Stewart (Jenny) Neve McIntosh (Madame Vastra) Dan Starkey (Strax) Originaltitel: Doctor Who Regie: Saul Metzstein Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Stephan Pehrsson Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12

