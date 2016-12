TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap Dynamo: Magic Impossible GB 2012 Merken Den Passanten in der Spring Street steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Was macht dieser Kerl bloß da oben auf dem Hausdach?! Will er sich in die Tiefe stürzen? Steve Frayne, alias "Dynamo", jagt den Bewohnern von Los Angeles einen ziemlichen Schrecken ein, denn sie können ja nicht ahnen, was er vorhat. Und wie sollten sie auch. Das, was der Straßenmagier aus London jetzt anstellt, ist - nach den Gesetzen der Schwerkraft - völlig unmöglich. Doch kein Problem für "Dynamo": Er spaziert seelenruhig die Hauswand Richtung Gehsteig hinunter. Und sämtliche Zeugen dieser unglaublichen Aktion trauen ihren Augen nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dynamo: Magician Impossible