TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap Dynamo: Magic Impossible GB 2012 Zaubern am Zuckerhut! In dieser Episode bricht Steve Frayne nach Brasilien auf. Sein Ziel: Rio de Janeiro. In Lateinamerika ist der Straßenmagier bei weitem nicht so bekannt wie in seiner englischen Heimat, doch das dürfte sich bald ändern. Denn egal, wo der Brite auftaucht - er hinterlässt überall verblüffte Gesichter: Mal verwandelt er am Strand von Ipanema Schmuckstücke in Geldmünzen, dann zaubert er plötzlich Kokosnüsse mit Orangengeschmack herbei und überwindet bei artistischen Übungen die Schwerkraft. Highlight des Trips ist aber sein Auftritt vor der berühmten Christus-Statue "Cristo Redentor". Hier schwebt "Dynamo" wie von Zauberhand getragen in der Luft. Originaltitel: Dynamo: Magician Impossible