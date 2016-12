TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap Dynamo: Magic Impossible GB 2011 Merken Superstar Natalie Imbruglia bekommt das große Flattern! Eben waren es noch Papierschmetterlinge, die an der Tapete ihres Hotels am Sunset Boulevard in Los Angeles klebten. Jetzt fliegen die bunten Falter plötzlich putzmunter im Zimmer herum. Die australische Sängerin bekommt vor Verblüffung den Mund kaum zu. Und Gedanken lesen kann Ausnahme-Illusionist "Dynamo" anscheinend auch noch. Natalie ist von Steves Fähigkeiten völlig begeistert. Was der eher schmal gebaute Magier körperlich so drauf hat, zeigt er anschließend beim Treffen mit Nick, dem Sohn von Wrestler Hulk Hogan. Wieder zuhause in London sorgt Steve in den Studios von BBC Radio für heftigen Aufruhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dynamo: Magician Impossible