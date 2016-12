TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap Dynamo: Magic Impossible GB 2011 Merken Wenn sich das herumspricht, ist Tattoo-Künstlerin Dow Hokoana bald arbeitslos. Magier "Dynamo" wirft nämlich alles über den Haufen, was über die kunstvolle Hautbemalung bekannt ist. In dieser Episode macht Steve Frayne einen Abstecher über den großen Teich, nach Miami, denn auch in den USA verblüfft der coole Straßenmagier sein Publikum mit unglaublichen Tricks. Alle, die bisher dachten, sie müssten sich für eine Tätowierung mit Nadel und Tinte malträtieren lassen, werden hier eines Besseren belehrt: "Dynamo" erledigt so etwas mit einem Handstreich - völlig schmerzfrei, ohne einen einzigen Stich in die Haut! Zurück in London trifft sich Steve auf eine Runde Billard mit Schauspieler Mat Horne und geht außerdem mit Schwergewichts-Champion David Haye in den Clinch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dynamo: Magician Impossible