Na afloop van de laatste (kerst)aflevering van de documentairereeks Schuldig, over bewoners in de Amsterdamse Vogelbuurt en hun schulden, praat Jeroen Pauw in de studio door met alle hoofdpersonen. Hoe gaat het nu met Ron en Ramona? Zij werden met hun kinderen op straat gezet, toch weigerden zij schuldhulpverlening. Carmelita moet rondkomen van 30 euro in de maand en van de Schuldhulpverlening moest ze haar geliefde Ziggo-abonnement opgeven. Een kijker kwam te hulp. En Ditte, die door schulden op de Voedselbank is aangewezen, kreeg naar aanleiding van de serie huwelijksaanzoeken. Eén op de zes Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden. We praten door over de oorzaken van de schulden en oplossingen met deurwaarder Ed Krom, directeur van Doras Will van Schendel en de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart.