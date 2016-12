Niederlande 2 14:30 bis 15:25 Sonstiges Spoorloos Dit kon zo niet langer NL 2016 HDTV Merken De uitzending waarin Sándor door Spoorloos werd herenigd met zijn familie in Hongarije maakte zoveel los bij kijkers dat er massaal geld werd gedoneerd om het leven van de teruggevonden familieleden drastisch te verbeteren. In deze extra aflevering van Spoorloos reist Sándor terug naar Hongarije om aan zijn moeder en zus de sleutel van een nieuw onderkomen te overhandigen. Sándor (30) is geboren in Hongarije, maar hij werd ter adoptie afgestaan en groeide op in Nederland. Dit voorjaar was zijn verhaal te zien in Spoorloos. Sándor zag met eigen ogen hoe zijn in Hongarije achtergebleven familie er aan toe is. Zijn moeder woont in bij haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen. Hun omstandigheden waren buitengewoon schrijnend. De familie woonde op het platteland in een gebied waar alle huizen verlaten leken en op instorten stonden. Stromend water en sanitair was niet aanwezig. De muren bevatten te veel scheuren en gaten om het huis warm te stoken. Sándor vertelde in Spoorloos dat hij vast van plan was iets aan deze schrijnende situatie te doen. Kijkers doneerden spontaan geld, zodat een fatsoenlijk huis voor de volwassenen en de kinderen kon worden gezocht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos