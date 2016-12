SWR 13:45 bis 14:30 Dokumentation Die Mosel Von Trier bis nach Koblenz D 2013 Merken Ein leuchtend gelbes Wasserflugzeug über dem malerischen Moselstädtchen Bernkastel Kues, am Schaltknüppel Wasserflugpilot Norbert Klippel. Aus der Vogelperspektive überfliegt die Kamera mit ihm die romantische Terrassenmosel. Vorbei am Jugendstil-Mekka Traben-Trarbach mäandert der Fluss In Schleifenform durch klassische Sehnsuchtslandschaften. Zweihundert Meter Luftlinie können hier fünfzehn Flussßkilometern entsprechen. Auch einige der besten Weinbauern der Region sind hier zu Hause. Einer von ihnen ist der erst 26-jährige Kilian Franzen. Für seine edelsten Tropfen muss er hinauf in den steilsten Weinberg Europas. Bis zu 65 Grad Hangneigung machen die Arbeit im Calmont zu einer wahrhaft alpinen Herausforderung. Aber die Mühe lohnt sich - für den englischen Weinpapst Stuart Pigott zählen die Rieslinge des Jung-Winzers zu den besten der Welt. Das Finale dann oberhalb der Moselmündung in den Rhein: Voller Stolz führt Graf Karl von und zu Eltz durch seine Burg, erzählt Geschichten von alten Rittern und Jahrhunderte währenden Familienfehden in seinem märchenhaften Anwesen hoch über der Mosel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mosel Regie: Thomas Radler