SWR 13:45 bis 14:30 Dokumentation Die Mosel Drei Länder, ein Fluss D 2013 Merken Die mächtige Festungsanlage von Sierck les Bains: Einst verteidigte sich Napoleon hier gegen Österreich und Preußen - heute ist es nur ein kurzer, friedlicher Abstecher mit Kapitän Jürgen Emmes auf der Brücke der "MS Princesse Marie-Astrid" die Mosel hinunter bis nach Schengen. Die Mosel entlang der Grenze von Deutschland und Luxemburg: Dicht besiedelt und doch vielerorts ein Naturparadies mit Weinbergen soweit das Auge reicht. Dieter Lingener aber was das noch nicht genug. Begünstigt durch das ungewöhnlich milde Moselklima finden sich in seinem Zaubergarten in Schwebsange Bananenstauden friedlich vereint mit strahlend-schönen Luxemburger Rosen und einem seltenen Namibbaum. Mehr als achthundert verschiedene Arten sind es insgesamt. Flussabwärts in Wasserbillig lotst Kapitän Dieter Feldmann eine kleine Fähre mit einem große Namen über den Fluss: Die Sankta Maria. Als Matrose hat Feldmann wie einst Christoph Columbus die Welt gesehen, heute fährt er Kurzstrecke auf der Mosel. Sie ist hier nur neununddreißig Kilometer lang und doch der große Strom eines kleinen Landes: Die Mosel in Luxemburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mosel Regie: Thomas Radler Drehbuch: Thomas Radler