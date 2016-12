Slovenija 1 23:05 bis 00:40 Thriller Night Of the Hunter USA 1955 Nach dem Roman von Davis Grubb SW 20 40 60 80 100 Merken Getarnt als Wanderprediger, erschleicht sich ein schizophrener Serienkiller das Vertrauen der Witwe seines ehemaligen Zellengenossen. Über die Frau hofft er an das Geld ihres hingerichteten Mannes aus einem Raubüberfall zu gelangen. Doch nur ihre beiden Kinder kennen das Versteck und werden nun von dem Wahnsinnigen verfolgt. Die einzige Regiearbeit des in England geborenen Schauspielers Charles Laughton besticht durch suggestive Lichtund Toneffekte, war aber 1955 noch kein Erfolg. Erst Jahrzehnte später erkannten Kritiker und Publikum die Qualität des Films, der Grusel mit den Mitteln des Stummfilms heraufbeschwört: flackerndes Licht, Nebelschwaden, furchterregende Schatten. Großartig auch die Besetzung mit einem überragenden Robert Mitchum (Foto) in der Titelrolle, Stummfilmheroine Lillian Gish als beherzter Nachbarin und Shelley Winters (r.) als argloser Witwe. 1991 entstand ein nicht annähernd so gelungenes TV-Remake mit Richard Chamberlain als "Jäger" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Mitchum (Harry Powell) Shelley Winters (Willa Harper) Lillian Gish (Rachel) Evelyn Varden (Icey) Peter Graves (Ben Harper) Billy Chapin (John) Sally Jane Bruce (Pearl) Originaltitel: The Night of the Hunter Regie: Charles Laughton Drehbuch: James Agee Kamera: Stanley Cortez Musik: Walter Schumann