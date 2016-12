Slovenija 1 14:55 bis 17:00 Abenteuerfilm Die Wikinger USA 1958 20 40 60 80 100 Merken Der König des englischen Königreiches Northumbria ist von den Wikingern ermordet worden. Seine Witwe, Königin Enid, muss dem Wikingerkönig Ragnar zu Willen sein und bringt neun Monate später ihren Sohn Erik zur Welt. Enid gelingt es, das illegitime Kind vor dem neuen, intriganten König Aella in Sicherheit zu bringen und seine Identität geheim zu halten. Doch dann wird Erik von den Wikingern geraubt und im hohen Norden als Sklave gehalten. Er trägt ein Amulett, aber niemand weiß, was es bedeutet und dass der Knabe der Halbbruder von Einar ist, dem Sohn und zukünftigen Erben von König Ragnar. Auch Erik selbst ahnt 20 Jahre lang nicht, wer er ist. Als sich sowohl Einar als auch Erik in die schöne Prinzessin Morgana verlieben, scheint ein Kampf unausweichlich. Die beiden Halbbrüder treffen aufeinander und ein Kampf um Leben und Tod beginnt, bei dem nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das der englischen Krone auf dem Spiel steht - Auch wenn die historischen Fakten in diesem berühmten Kostümfilm nicht wirklich authentisch zu nennen sind, zeichnet er ein in weiten Teilen glaubwürdiges Bild der Wikinger als wagemutige und wilde Seefahrer. Zudem besticht der Film durch farbenprächtig wiedergegebene Riten und beeindruckende Aufnahmen an Originalschauplätzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Einar) Tony Curtis (Eric) Ernest Borgnine (König Ragnar) Janet Leigh (Morgana) James Donald (Lord Egbert) Alexander Knox (Vater Godwin) Maxine Audley (Königin Enid) Originaltitel: The Vikings Regie: Richard Fleischer Drehbuch: Calder Willingham, Dale Wasserman Kamera: Jack Cardiff Musik: Mario Nascimbene Altersempfehlung: ab 12