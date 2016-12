Sport1+ 00:25 bis 00:50 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Kurzversion D Merken Heute helfen die PS PROFIS Familienvater Rolf. Bei ihm ist entgegen der ursprünglichen Planung nach der zweiten Tochter war kein Nachwuchs mehr angedacht kürzlich die vierte Frau ins Leben getreten, die vom IT-ler liebevoll "Version 3.0" genannt wird. Die Familie braucht Platz! Und so ist Rolf gezwungen, sich von seinem Traumauto zu trennen. Der Audi A4-Fahrer "wünscht" sich notgedrungen einen Bus. Für maximal 10.000 Euro hat er dabei keine großen Ansprüche, nur eine Servolenkung sollte der Wagen besitzen. Ein Fall für die PS PROFIS! Zur Wahl steht unter anderem ein VW T5. Was macht diesen Wagen so beliebt und damit so teuer? Ein Mercedes Viano ist bei gleichem Preis mit weniger Laufleistung und besserer Ausstattung gesegnet. Ob sich der Kandidat am Ende sogar für den unschlagbar preisgünstigen Subaru Libero entscheidet? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott