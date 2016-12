ZDF neo 20:15 bis 22:25 Actionfilm Airport USA 1970 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein schicksalhafter Tag am Lincoln International Airport: Während ein Schneesturm über Chicago tobt und den Flugverkehr lahm legt, bahnt sich über den Wolken eine Katastrophe an. Denn an Bord der "Golden Argosy" befindet sich D.O. Guerrero (Van Heflin). Der gescheiterte Unternehmer und ehemalige Bombenspezialist droht das Flugzeug in die Luft zu sprengen. Captain Vernon Demerest (Dean Martin) und sein Partner Captain Anson Harris (Barry Nelson) versuchen, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen und steuern als nächstmöglichen Flughafen den Lincoln International Airport an. Doch die einzig verfügbare Landebahn wird von einer Maschine blockiert, die im Schnee feststeckt. "Airport" gilt als Klassiker des Katastrophenfilms und stilbildend für das Genre. Der Film wartet mit einer Reihe von Top-Stars auf - von Burt Lancaster über Dean Martin bis zu Jacqueline Bisset - und sorgt auch heute noch für nervenaufreibende Unterhaltung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Mel Bakersfeld) Dean Martin (Vernon Demerest) Jean Seberg (Tanya Livingston) Jacqueline Bisset (Gwen Meighen) George Kennedy (Patroni) Helen Hayes (Ada Quonsett) Van Heflin (D.O. Guerrero) Originaltitel: Airport Regie: George Seaton, Henry Hathaway Drehbuch: George Seaton Kamera: Ernest Laszlo Musik: Alfred Newman Altersempfehlung: ab 16

