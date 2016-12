ORF 3 09:00 bis 09:55 Show 30 Jahre "Klingendes Österreich" - Sepp Forcher schaut zurück 30 Jahre "Klingendes Österreich" - Sepp Forcher schaut zurück A 2016 Stereo 16:9 Merken Sepp Forcher hat schon immer eine Freude mit Österreich gehabt. Dass er das zum Inhalt einer Fernsehsendung machen konnte und all sein Wissen und seine Liebe zu diesem Land weitergeben kann, war der Motor für bislang 185 Sendungen. In diesen 30 Jahren hat er alle neun österreichischen Bundesländer möglichst "gerecht aufgeteilt" besucht. So hat Sepp Forcher für diese Spezialausgabe von "Klingendes Österreich" die geographische Mitte Österreichs - Aussee - ausgesucht, um sich von hier aus an "30 Jahre Klingendes Österreich" zu erinnern. Regie führt Elisabeth Eisner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Klingendes Österreich

