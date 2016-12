RTL 9 14:00 bis 15:40 Sonstiges Visions criminelles CDN, D 2004 20 40 60 80 100 Merken Ann Culver est une jeune femme heureuse, mariée et qui attend son premier enfant. Mais un terrible accident de voiture vient totalement bouleverser sa vie. Ann perd à la fois l'enfant qu'elle portait ainsi que la vue. Heureusement, les médecins parviennent à trouver un donneur d'organes. La transplantation est possible et la victime parvient à recouvrer la vue. Mais, après l'opération, celle-ci souffre d'une vision terrifiante à répétition : un homme la traque et essaie de la tuer. Alors que son mari et que le corps médicale s'efforcent de la rassurer en lui affirmant qu'elle souffre d'un choc post-traumatique, Ann est convaincue qu'il se cache quelque chose derrière ces visions horribles. Elle rend alors visite au chirurgien qui l'a opérée et le supplie de lui donner le nom de celui qui lui a permis de recouvrer la vue. Celui-ci refuse de lui donner cette information secrète. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicollette Sheridan (Ann Culver) Gordon Currie (John) Kyle Cassie (Lon Saunders) Haili Page (Sandy) Patricia Idlette (Jasmine) Marion Eisman (Dr. Reese) David Petersen (Will Angeletti) Originaltitel: Deadly Visions Regie: Michaël Scott Drehbuch: John Murlowski Musik: Sophia Morizet