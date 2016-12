RTL 9 19:00 bis 20:00 Sonstiges Les Enquêtes Impossibles La morsure de trop/Vidéo surprise F 2013 Merken Sujet 1 : Deux crimes ont été commis dans des Etats différents à plus de 800 km de distance. A chaque fois, une femme est agressée tard le soir. Les enquêteurs trouvent le même indice dans les deux affaires et une signature si inhabituelle qu'elle finira par confondre les meurtriers. Sujet 2 : En Pennsylvanie, Laury, 19 ans, ne se présente pas à son travail. Elle a disparu sans laisser de trace. Grâce à une technologie de la NASA, la découverte d'une mouche et d'un poil de chat, le mystère de sa disparition sera élucidé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles