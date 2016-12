RTL 9 14:05 bis 15:45 Sonstiges Issue fatale CDN 2006 Merken Deux femmes. Deux vies qui vont rentrer en collision l'espace d'une journée. Beth ; une mère-célibataire qui se bat continuellement pour joindre les deux bouts tout en prenant soin de son fils handicapé. Diana : une jeune femme d'affaire qui essaie de garder l'équilibre entre sa vie familiale et une stressante carrière en publicité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathleen Robertson (Beth Welland) Andrea Roth (Diana Burke) Noah Bernett (Benji - 10 years old) Linden Ashby (Scott Burke) Vincent Davis (Nathan - 13 years old) Michelle Taylor (Breanna - 11 years old) Ben Bass (David) Originaltitel: Last Exit Regie: John Fawcett Drehbuch: Russ Cochrane Musik: Mike Shields